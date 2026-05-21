Libri a Tolfa, il Polo culturale ospita la presentazione di "Tutto in una notte" • Terzo Binario News

La storica Beatrice Del Bo racconterà la vita notturna del Medioevo

Sabato 23 maggio ore 17.30 al Polo Culturale di Tolfa si tiene la presentazione del libro “Tutto in una notte” (il Mulino) di Beatrice Del Bo. Moderano l’incontro con l’autrice Giordano Iacomelli e Gianmarco Canestrari.

La Del Bo Insegna Storia economica e sociale del Medioevo e Didattica della Storia all’Università degli Studi di Milano. È la curatrice della “Festa del libro antico e medievale di Saluzzo” (Salone Internazionale del libro di Torino), insieme a Marco Pautasso; direttrice de “I cetrangoli. Nuovi studi di storia medievale” (FrancoAngeli). Collabora con il MUSA (museo delle Scienze antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani), diretto da Cristina Cattaneo.È specializzata in storia dell’economia e della società dei secoli XI-XV. Oggi si occupa di storia di genere, della discriminazione – e dei suoi linguaggi – nei confronti di forestieri, donne, poveri e lavoratori, e dell’inclusione.Le sue ricerche più recenti riguardano la cultura materiale e la storia della mentalità, in particolare l’illuminazione, i veleni e la notte.Tutti argomenti affrontati in molti libri di cui è autrice, alcuni premiati.

“La notte medievale è tutt’altro che vuota o silenziosa. Le città e i villaggi sono vivi, illuminati da lanterne, torce e falò. Le persone lavorano, pregano, festeggiano e tessono relazioni e alleanze politiche. Le notti sono il palcoscenico per amori segreti e letture appassionate o devote, per feste chiassose e viaggi avventurosi, furti e inganni, ubriacature e miracoli.”

L’appuntamento è per sabato nel complesso di Largo XV marzo 1799 di Tolfa. Darà il benvenuto ai presenti la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio.