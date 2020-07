Tellaroli: "A Bracciano nessun risanamento con quasi 7 milioni di euro di debiti" - Terzo Binario News

“Quasi sette milioni di euro, € 6.900.000,00 è quanto ammonta il disavanzo comunale.

Il disavanzo riportato in questo rendiconto è di – € 6.900.000! Un saldo negativo di € 6.897.220,64 quindi superiore allo scorso anno 2018 – € 5.538.581,08. e al 2017 che era pari a- € 5.643.734,63.

Di seguito vi riporto quanto ho detto in sede di consiglio: “Purtroppo l’odierna seduta del consiglio comunale si accavalla con altro impegno istituzionale con la mia veste di consigliere della città metropolitana.

Ma arriviamo subito al dunque Presidente:

Plaudo questo governo per aver indebitato per i prossimi decenni le generazioni future,

Plaudo si, per aver programmato e una parte effettuate, tutte le opere pubbliche utilizzando i residui dei Mutui e non basta dire che non li avete aperti voi, perché il debito aumenta se vengono utilizzati e di conseguenza aumentano le rate.

Plaudo per aver raddoppiato i costi di spesa di alcune opere pubbliche, come la rotonda della Rinascente: Sindaco li ha informati i cittadini che ora gli costerà 500 mila euro, invece di 220, mentre l’altra circa 315?

Sa com’è, il web è ancora colmo di ben altre dichiarazioni!

Plaudo per aver fatto lievitare i costi del rifacimento del Campo sportivo.

Dimenticavo, tutte queste opere le finiranno di pagare tra decenni i nostri figli, come il rifacimento del manto stradale, peccato che quest’ultimo durerà circa tre quattro anni.

Abbiamo assistito in questi ultimi giorni a comunicati trionfalistici della stampa locale,

evidentemente scritti sotto dettatura, circa il presunto risanamento del bilancio del nostro

Comune. Del resto, a ben guardare gli ultimi impegni di spesa, un cittadino distratto e continuamente bombardato da una costante e soffocante propaganda, potrebbe effettivamente essere portato a crederlo.

Ricordiamo però che il nostro Comune è in una fase di pre dissesto, ragion per cui, nel 2016,

da questa amministrazione è stato approvato un Piano di riequilibrio decennale, per rientrare

dal debito.

Ma ciò che maggiormente colpisce in questo rendiconto e che è l’unico elemento che conta in

un bilancio consuntivo, è il disavanzo e, sui numeri, caro Sindaco e cara maggioranza, non si

può fare propaganda.

Questo è l’unico elemento, purtroppo, degno di nota: il fatto che Voi non avete risanato un bel

niente ed anzi avete aumentato il debito di – EUR 6.900.000,00!

Per questo motivo aderisco alla dichiarazione di voto che presenterà il mio capogruppo e collega Persiano.”

Marco Tellaroli