Lo scheletro della scuola alla Muratella: Garipoli (FdI) denuncia lo stato di abbandono • Terzo Binario News

“È disarmante constatare a distanza di tanti anni lo stato di abbandono in cui versa lo scheletro della struttura della scuola in Via Emilio Pensuti, alla Muratella. L’opera aveva ricevuto un finanziamento da un bando europeo del 2005 e con inizio lavori nel lontano 2007; in corso d’opera la ditta incaricata fallì e i lavori furono interrotti nel 2008. Seguirono anni di stallo e solo nel 2013, dopo una valutazione dello stato delle opere ancora incomplete, venne presa la decisione di procedere alla demolizione e alla ricostruzione della struttura, secondo un nuovo progetto la cui approvazione richiese tempi lunghi”. Così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali in Municipio XI.

“Con la ripresa dei lavori nel 30 marzo .2016 sino alla metà del 2017 il nuovo progetto del Dipartimento Simu di Roma Capitale si interruppe nuovamente a causa di un problema amministrativo legato al mancato spostamento di alcune somme inutilizzate dal 2016 al 2017, che ne determinò un nuovo stop del cantiere che da quel momento risulta totalmente fermo”.

“Inoltre il 10 febbraio 2022 il Consiglio del Municipio XI ha approvato una mozione che impegna di fatto la Giunta e il Presidente ad intervenire presso la competente struttura comunale affinché sia riavviato il percorso necessario per la ripresa del cantiere”.

“L’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia mira a verificare i fondi necessari, la validità del progetto e a sollecitare con urgenza la ripresa e il completamento dei lavori. Un’area abbandonata dall’amministrazione rischia di diventare per il quartiere un luogo di degrado e di illegalità, disconoscendo quel processo di riqualificazione delle periferie sul quale dobbiamo mantenere i riflettori accesi”.