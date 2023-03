Tekneko cerca tre figure professionali per la sede di Avezzano • Terzo Binario News

Tre figure professionali da inserire nel team di Tekneko. L’azienda che si occupa della gestione dei servizi di igiene urbana in Abruzzo, nel Lazio, nelle Marche e in Puglia è alla ricerca di personale.

Nello specifico l’ufficio HR – risorse umane – è alla ricerca di tre figure professionali da inserire nell’organico della sede di Avezzano.

In particolare la selezione riguarderà una risorsa per la gestione dei principali processi pay roll, a supporto negli adempimenti correlati all’elaborazione delle presenze, alle pratiche di assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazioni, nonché gestione procedure Inps, Inail e previdenza complementare. È richiesta la laurea in discipline economiche, esperienza, almeno biennale, nel ruolo in realtà aziendali di medie e grandi dimensioni.

L’altra figura che si ricerca dovrà occuparsi di contribuire alla gestione delle attività di contabilità Iva e contabilità generale. Dovrà avere diploma in ragioneria o laurea in discipline economiche e titoli equipollenti, indispensabile pregressa esperienza nel ruolo, conoscenza dei processi, delle logiche e della normativa in materia di contabilità e bilancio.

Si ricerca inoltre una risorsa che dovrà contribuire alla gestione delle procedure e della documentazione relativa ai sistemi Salute, Sicurezza e Ambiente. Sarà necessario possedere almeno laurea triennale in materie scientifiche e titoli equipollenti, pregressa esperienza biennale, nei settori ambiente, qualità e sicurezza, e conoscenza della normativa, dei processi e delle procedure in materia di HSE.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 20 marzo 2023. Il curriculum vitae e la lettera di presentazione personale e motivazionale dovranno essere inseriti, in unico file Pdf, utilizzando la sezione “Lavora con noi” sul sito tekneko.it selezionando candidatura per la posizione di “Impiegato Amministrativo” per le prime due selezioni e candidatura per la posizione di “Impiegato Tecnico” per l’ultima figura. Per ulteriori informazioni è possibile visionare gli avvisi completi nella sezione “lavora con noi” del sito Tekneko.