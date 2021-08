Tedesco incontra Mario Biondi: "Felicissimo, artista che vale da solo il cartellone" - Terzo Binario News

Con il sindaco Ernesto Tedesco al termine del concerto di Mario Biondi.

Senza stringere mani, riceve sinceri attestati di stima e complimenti dai suoi concittadini per l’eccezionale evento appena vissuto.

“Sono felicissimo – dice il Sindaco, quasi commosso – perché nel cartellone concertato in team con l’Ufficio Cultura e Stazione Musica, il concerto di Mario Biondi è quello che io personalmente ho voluto fortemente.

Il nome già dice tutto, ma la riuscita dello spettacolo è stata da brividi. Se è vero che per ovvi motivi, gli stessi che purtroppo stanno stoppando tanti eventi già programmati in tutta Italia, siamo partiti in ritardo, ritengo che serate come questa ci ripaghino della grande mole di lavoro.

Davanti all’arte e alla cultura non c’è politica e critica di parte, ritengo che tutta la città stasera abbia goduto di tanta bellezza ed il nome di Civitavecchia resterà impresso anche nella memoria di un’artista come Mario Biondi abituato a girare tutta Italia”. Infatti anche il cantante ha speso parole di elogio per la bellezza della location e per la perfezione organizzativa.

“Vero – conclude il Sindaco – e voglio complimentarmi con i ragazzi dell’organizzazione che già in queste prime serate di spettacolo stanno dimostrando tantissima professionalità e precisione. L’estate è ancora lunga e sono convinto che la maggioranza dei nostri concittadini, quella silenziosa che preferisce venire alla Marina la sera e non restare a casa davanti ad una tastiera, resterà soddisfatta dal nostro lavoro. Ma stasera non voglio fare polemiche, lasciatemi godere insieme alla mia città di una serata indimenticabile”.