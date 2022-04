Teatro, torna il concorso dei monologhi: la finale ad Ostia a Settembre - Terzo Binario News

Torna la cultura con la Fita Lazio, promotrice del Concorso nazionale dei Monologhi patrocinato dalla F.I.T.A. nazionale, giunto ormai alla IV° Edizione e che ha consentito a tutti gli artisti della F.I.T.A. di potersi esprimere anche durante gli ultimi 2 anni di Pandemia.

Non ci siamo mai fermati, dichiara ilPresidente della F.I.T.A. Lazio il M° Andrea Serafini, anzi abbiamo cercare di far vivere la cultura in ogni modo anche quando sembrava che tutto il mondo teatrale fosse inghiottito nel perido buio del lockdown , non rinunciando alle edizioni del Festival ma trovando delle forme alternative per dare voce a chi in questo periodo ha trovato nell’arte teatrale la sua più intensa motivazione.

In tutte le edizioni molte sono state le emozioni, ed avere il privilegio di poter condividere le epressioni di tanti artisti provenienti da ogni parte d’Italia, dice il Direttore Artistico del Festival, Annibale Izzo Tesoriere della Fita Lazio, ci ripaga di tutto lo sforzo fatto per tenere in vita una manifestazione davvero speciale.

I monologhi selezionati saranno 2 in ogni regione, interpretati da un uomo ed da una donna, ed accederanno alla finalissima Nazionale che si terrà a settembre al Teatro Fara Nume di Ostia- Roma.

Per informazioni ed il bando completo del concorso scrivere a comunicazionefitalazio@gmail.com