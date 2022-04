Teatro, al Nuovo Sala Gassman oggi e domani "Quello che non sai di te" - Terzo Binario News

Una storia carica di emozione, intrecci e tutta da scoprire, quella in

arrivo sulle tavole del Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia.

Giovedì 21 e – in replica – venerdì 22 aprile alle ore 21, “Quello

che non sai di te”, spettacolo nato da un’idea di Valentina Gargiulli,

scritto e diretto da Maria Chiara Trabberi.

Nel cast, inoltre, Rosaria Caruso. Voce fuori campo di Patrizio De Paolis.

“Una storia come tante. La ricerca della felicità e dell’amore. Il

principe azzurro che sembra arrivare e poi si tramuta in un orco.

Liberarsi è difficile e costa anni di sofferenza. E quando ci riesce,

Lucia si ammala gravemente e si deve operare. Dall’ingresso in sala

operatoria per lei inizia un viaggio onirico di confronto con la figlia,

di ricerca di sè stessa, di accettazione dei propri errori e

soprattutto, di conferma di quell’amore incondizionato che sua figlia

prova per lei. Questa non è una storia come tante. E’ una delle poche

finite bene. E’ una di quelle storie che ci piacerebbe che tante donne

potessero raccontare”.

Prenotazioni al 328 1224154