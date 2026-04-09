Teatro d'improvvisazione a Civitavecchia, Vicolo Cechov invita al weekend con "harold" • Terzo Binario News

L’harold nasce negli anni ’70 negli Stati Uniti ed è tra gli spettacoli di improvvisazione più rappresentati al mondo.

Si tratta di una long form, un atto unico in cui tutto prende vita sul momento: una suggestione del pubblico dà origine a un intreccio di storie, personaggi e mondi che si sviluppano e si trasformano in tempo reale, seguendo associazioni di idee e connessioni imprevedibili.

La regia è affidata a Fabio Pallassini, da anni tra i docenti di Vicolo Cechov. Sul palco gli improvvisatori Gianluca Bucci, Sara Celestini, Davide Colapicchioni, Emanuela Imperato, Roberto Magrelli e il regista Pallassini.

“Il nostro gruppo si è confrontato per realizzare questo spettacolo con quello che è, a tutti gli effetti, lo spettacolo simbolo nel percorso di un improvvisatore – afferma Pallassini– Un harold rappresenta infatti uno spartiacque tra lo spettacolo veloce e la long form. Nel tempo ha subito molte evoluzioni, forse anche troppe: per questo abbiamo scelto di tornare alle sue origini, rispettandone la struttura e aggiungendo soltanto la nostra immaginazione. Sul palco portiamo ciò che per noi è essenziale: complicità, ascolto, fluidità e una forte intesa”.