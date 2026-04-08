Bracciano, cena spettacolo al Salotto Belvedere: Simone Avincola canta e racconta Enzo Carella • Terzo Binario News

Il giovane cantautore romano ha riscoperto l’artista scomparso nel 2017, dedicandogli un libro. Sabato 11 proposti due menù degustazione

Musica, prosa e buon cibo. Si articola così la proposta del prossimo fine settimana al Salotto Belvedere di Bracciano, delizioso locale sul lago dove la coppia Gioia e Domenico, in sala come in cucina, mette in pratica bravura e fantasia, sempre all’insegna dei prodotti a km 0, biologici o comunque di qualità e secondo tradizione.

Sabato 14 la serata vedrà quindi la cena, il concerto e la presentazione del libro scritto dal poliedrico Simone Avincola, intitolato “Dolce a tu per tu”.

Avincola, giovane, passionale e preparatissimo cantautore romano, ha “riscoperto” Enzo Carella, scomparso nel 2017 a 65 anni, dopo aver, col suo modo di fare musica e il suo gusto melodico affiancato ai testi del poeta Pasquale Panella, portato un’ondata d’innovazione nella musica italiana degli anni ’70. Forse troppo all’avanguardia per essere capito fino in fondo in quegli anni. . Ve lo ricordate con Barbara? O Malamore? Simone ha scritto un libro proprio su Enzo, e passerà per il Salotto per raccontare e cantare di lui..

Avincola partecipa al Festival di Sanremo nel 2021. Morgan lo ha definito: “uno dei più bravi cantautori della scena contemporanea”. Ha scritto e diretto il docufilm “Stefano Rosso – L’ultimo romano” (Premio Pivi SIAE e Premio MEI Cinema). Rolling Stone lo definisce “il cantore delle piccole cose, in grado di nobilitare la quotidianità, costruendogli intorno un vissuto emozionale nel quale tutti si possono riconoscere”.

Durante il concerto (si inizia alle 20.30), piccole letture tratte dal libro che sarà disponibile la sera stessa con firmacopie.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Mujic di Luca Marino, che spalleggia con grande professionalità il Salotto nell’organizzazione di grandi serate, con professionisti di spessore.

Per la cena ci sono due menù degustazione (uno di campo uno di cortile) a 32 euro bevande escluse, oltre a quello alla carta. La prenotazione è obbligatoria visti i posti limitati al numero 320 16 65 694 anche whatsapp. Il Salotto è in via Fioravanti.