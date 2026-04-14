Palazzo Ruspoli, Case Grifoni, la Necropoli e i Borghi di Sasso e Ceri: il team di Visit Lazio alla scoperta di Cerveteri • Terzo Binario News

“Oggi abbiamo vissuto una giornata di grande orgoglio per la nostra città. È stato un onore accogliere a Cerveteri la Dottoressa Cristina Donatelli e l’equipe della Direzione Regionale Turismo (Area Promozione e Commercializzazione) della Regione Lazio.

​Il team di Visit Lazio ha effettuato un sopralluogo approfondito per raccogliere immagini e filmati che promuoveranno il nostro territorio sui canali ufficiali regionali. È una presenza unica: per la prima volta Cerveteri è al centro di una produzione di questa portata, segno del grande lavoro fatto in questi anni per far crescere l’attrattiva del nostro patrimonio.

​Il tour ha toccato i luoghi dell’anima della nostra città:

Il Centro Storico, tra il Museo, Piazza Santa Maria e Palazzo Ruspoli.

La tappa emozionante a Case Grifoni, per ammirare i reperti recuperati all’estero grazie allo straordinario lavoro del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri.

L’incontro con l’eccellenza artigiana di Roberto Paolini e le sue fedeli riproduzioni etrusche.

Il fascino millenario della Necropoli, percorrendo la Via degli Inferi e i Grandi Tumuli.

La bellezza dei nostri borghi medievali: al Sasso abbiamo visitato lo splendido Palazzo Patrizi, mentre a Ceri siamo stati accolti dalla magia del Castello incastonato sulla grande rupe tufacea.

​Non è mancata una sosta per la degustazione dei nostri prodotti tipici, perché il turismo è anche sapore e accoglienza.

​Questo interesse da parte di Visit Lazio conferma che la strada intrapresa è quella giusta: valorizzare la nostra storia, la natura e i nostri borghi per rendere Cerveteri una meta turistica di rilievo internazionale. Grazie a tutto lo staff regionale per la professionalità e la passione dedicata alla nostra città!”

A renderlo noto è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti