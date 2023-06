Teatro, al Claudio di Tolfa apprezzamento e applausi per "Così è se vi pare" de "Il Barsolo" • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

L’ultimo spettacolo del cartellone del Claudio, il teatro comunale di Tolfa, domenica pomeriggio, è stato quello della compagnia “di casa”, ovvero “Il Barsolo”, la cui anima è Simona De Paolis, regista della filodrammatica e direttrice artistica del teatro.

Ed è stata una chiusura decisamente di qualità. In primis per la scelta del testo portato in scena, un classico di Luigi Pirandello “Così è se vi pare” e poi per l’impegno messo da parte di tutti gli attori nel recitarlo, abilmente diretti dalla De Paolis, che ha curato anche l’adattamento. “Ho una vera passione per Pirandello – aveva detto alla vigilia – e con la compagnia ogni tre/quattro anni rappresentiamo una sua opera: abbiamo già proposto “Il berretto a sonagli”, “La Patente”, “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Liolà”.

Da apprezzare – soprattutto per una filodrammatica che non può certo contare su cospicue riserve economiche – anche la scenografia e i costumi, evocativi dell’epoca in cui l’autore siciliano ambientava i suoi drammi. Così come la buona dizione, priva di inflessioni dialettali.

Nei panni della coppia – il cui singolare menage è oggetto della curiosità del salotto borghese, alla smaniosa ricerca di una verità impossibile da accertare -, ovvero la signora Frola e suo genero il signor Ponza, sul palco s’erano Silvia Orchi e Alessandro Tagliani. Entrambi decisamente “in parte”. Così come Emiliano Marini nel ruolo di Lamberto Laudisi. Bravi anche tutti gli altri: Giuseppe Finori (consigliere Agazzi), Fabiana Carabetta (Amalia sua moglie), Elisabetta Mollica e Danilo Diana (coniugi Sirelli), Amedeo Belloni (il prefetto), Eleonora Onori (la cameriera) e Alice Luchetti (la signora Ponza). E naturalmente in un divertente cameo (nemmeno citato in locandina) la stessa regista Simona De Paolis (nella foto di Tomasa Pala, con Emiliano Marini).

Insomma, “Il Barsolo” – in attività al Claudio da tanti anni – domenica pomeriggio non ha deluso la platea decisamente affollata, anche di parecchi civitavecchiesi, e al pubblico è andato il più grosso “grazie” del saluto finale della De Paolis, che non ha però dimenticato i ragazzi della stagione teatrale e tutti coloro che lavorano dietro le quinte: Massimo Leoni (sala), Antonella Mellini (costumi), Lorena Costantini e Mario Paparcurio (scenografie), Fiorella Padelli (responsabile di scena), Diana Laus (grafica) mentre le musiche sono state scelte da Marina Pistola e Simona De Paolis.

La regista ha naturalmente ringraziato l’amministrazione comunale rappresentata in sala dalla sindaca Stefania Bentivoglio e dall’assessora alla Cultura Tomasa Pala e – direttamente – sul palco dall’assessore Alessandro Tagliani. In prima fila ad applaudire anche l’onorevole Alessandro Battilocchio.

L’augurio per la compagnia tolfetana, visto l’impegno profuso nell’allestimento, è che la loro versione di “Cosi è se vi pare” possa essere portata su altri palcoscenici, dato che – come ha ricordato in chiusura Simona De Paolis, “il teatro è un vaccino che cura l’anima”.