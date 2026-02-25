Teatro a Civitavecchia, weekend "Ai confini della realtà" con Vicolo Cechov • Terzo Binario News

Arriva al Vicolo OFF uno spettacolo teatrale ispirato alla grande serie di culto degli anni ‘80 “Ai Confini della Realtà”.
Si tratta di “Ghiandole Surreali”, scritto e diretto da Roberto Rotondo, che accompagnerà il pubblico ad esplorare il controverso e seducente mondo dell’Impossibile in quattro mini storie autoconclusive di 15 minuti ciascuna.
In scena gli attori Chiara Altamura, Gabriele Antimi, Jessica Biasetti, Simone Giunti, Federica Mola, Nicole Monti, Luna Napolitano e Davide Striano.
L’appuntamento è al Teatro Vicolo OFF di via Fratelli Cervi 42 sabato 28 febbraio alle 18:30 e domenica 1 marzo alle 18:00.
“Il Vicolo OFF si conferma uno spazio nuovo ed unico in città che non offre solo intrattenimento di qualità ma anche un’esperienza immersiva, appagante ed intima per tutto il pubblico che vuole vivere il “teatro di cantina” come nei mitici teatri off degli anni ‘70”.
Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando il numero 3389267195 via Whatsapp.