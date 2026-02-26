A Tarquinia si parla di geopolitica, sabato alla sala Sacchetti conferenza "La corsa all'Artico" • Terzo Binario News

Sabato 28 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Sacchetti, Palazzo dei Priori, avrà luogo la conferenza “La corsa all’Artico” nell’ambito del ciclo di conferenze “Una finestra sul mondo”, pillole di geopolitica e storia con esperti del settore. Il ciclo di conferenze è in collaborazione con l’associazione Omnia Tuscia di Viterbo e con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Relatori: Daniele Verga e Gino Lanzara

L’importanza strategica dell’Artico, oggi sempre più rilevante sotto il profilo geopolitico, economico e ambientale, anche alla luce dei cambiamenti climatici che stanno trasformando profondamente la regione sarà il tema del prossimo incontro di geopolitica. Con l’entrata della Russia in guerra contro l’Ucraina e il passaggio della presidenza del Consiglio Artico alla Danimarca, lo scenario artico si presenta oggi come un delicato equilibrio tra crescenti interessi geopolitici globali ed esigenze di stabilità e cooperazione, con l’emergere di sensibili temi legati alla sicurezza e alla difesa.

Questi i temi del prossimo incontro, sabato 28 febbraio ore 17.30, a parlarcene l’ambasciatore Daniele Verga e Gino Lanzara esperto di geopolitica. Vi aspettiamo!

Daniele Verga. Diplomatico a riposo. Già Ambasciatore d’Italia a Lubiana.

Ha prestato servizio all’Ambasciata d’Italia a Belgrado nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia; Console d’Italia a Bastia (Francia); Primo Consigliere della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite ed altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra; Ministro Consigliere dell’Ambasciata d’Italia ad Ankara.

Al Ministero degli Esteri a Roma ha ricoperto i seguenti incarichi: Vice Capo del Servizio Stampa e Informazione; Capo Ufficio Mediterraneo, Medio Oriente e Golfo della Direzione Generale Affari Politici ; Vice Direttore Generale per i Paesi dell’Africa sub-Sahariana; Inviato Speciale per l’Artico; Coordinatore per le Minoranze.

Co-fondatore e Vice Presidente-Segretario Esecutivo dell’Associazione Nazionale Diplomatici a r. – “Costantino Nigra” (ASSDIPLAR); è Presidente dell’Unione dei Consoli Onorari in Italia (UCOI); è stato Consigliere Diplomatico del Gran Cancelliere del Sovrano Militare Ordine di Malta.

E’ Socio “Omnia Tuscia”. La famiglia paterna è originaria di Bassano in Teverina (Viterbo)

GINO LANZARA, analista in geopolitica e sicurezza, scrive per diversi periodici di settore.

Ha pubblicato il saggio “Guerra economica, quando l’economia diventa un’arma” che approfondisce uno degli aspetti della guerra asimmetrica.

Socio ‘Omnia Tuscia’.