Teatro a Civitavecchia, VII rassegna "Dal Mito alla Storia" • Terzo Binario News

L’edizione 2026 dell’iniziativa della Pro Loco è dedicata agli anni ’60. Due gli appuntamenti di luglio: 10 e 11 al parco Martiri delle Foibe, il 24 e il 25 a porta Livorno dove si terrà pure la serata finale il 2 agosto

Giunta alla settima edizione, torna anche quest’anno la rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia”,

organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia APS, appuntamento ormai consolidato dell’estate culturale cittadina.

L’edizione 2026 sarà dedicata ai mitici anni Sessanta, un decennio che ha profondamente trasformato la società, rivoluzionando linguaggio, musica, moda, cultura e costume, lasciando un’eredità ancora oggi viva e attuale.

A causa degli interventi di restauro in corso presso l’area archeologica delle Terme Taurine, sede

delle precedenti edizioni, la rassegna si svolgerà quest’anno in due luoghi di particolare fascino storico e paesaggistico della città: il Parco Martiri delle Foibe (ex Uliveto) e Porta Livorno.

La manifestazione prenderà il via venerdì 10 e sabato 11 luglio presso il Parco Martiri delle Foibe,

con due repliche ogni sera, alle ore 21 e alle 22.15, dello spettacolo “La stagione delle parole

nuove”, scritto e diretto da Francesco Angeloni e Antonio Biso, interpretato dagli attori della Pro

Loco di Civitavecchia. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i grandi

cambiamenti culturali e sociali degli anni Sessanta, raccontando un’epoca che ha rivoluzionato il

modo di comunicare, di vivere e di guardare al futuro.

Le voci di una generazione accompagneranno il pubblico in una riflessione ancora attuale, alternandosi a momenti più leggeri e coinvolgenti con alcuni irresistibili sketch ispirati al mitico Carosello, simbolo di un’epoca entrata nella memoria di tutti.



La rassegna proseguirà venerdì 24 e sabato 25 luglio nella suggestiva cornice di Porta Livorno con

“Sessanta!”. Sarà un viaggio emozionale tra le atmosfere, la musica, i personaggi e gli eventi che

hanno segnato un’epoca irripetibile. Narrazione, musica dal vivo, danza e immagini si fondono in uno spettacolo capace di far rivivere il fascino e l’energia dei mitici anni Sessanta, un decennio che

continua ancora oggi a ispirare intere generazioni.

La manifestazione si concluderà domenica 2 agosto, sempre a Porta Livorno, con “Le Divinità

del Fuoco”, da un’idea di Gino Saladini, una rappresentazione sperimentale dedicata alle figure

mitologiche legate al fuoco. La voce narrante sarà affidata a Emanuele Seretti, con gli interventi di

Maria Zeno. La colonna sonora è di Anthony Caruana, con la voce di Eleonora Bernabei mentre

i contributi video sono curati da Pier Paolo Saladini.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21, fatta eccezione per “La stagione delle parole

nuove”, che prevede una seconda replica alle 22.15 nelle serate del 10 e 11 luglio.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter proporre anche quest’anno una rassegna che

rappresenta ormai un punto di riferimento per l’estate culturale della nostra città – dichiara la

Presidente della Pro Loco, Maria Cristina Ciaffi –. Pur non potendo utilizzare le Terme Taurine,

abbiamo scelto due luoghi di grande valore storico e identitario, offrendo al pubblico un percorso

che unisce teatro, cultura e valorizzazione del territorio. La Pro Loco continua a credere che la

cultura rappresenti uno strumento fondamentale di crescita civile, sociale e turistica per la nostra

comunità.”

La Presidente insieme al Consiglio Direttivo desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento a

tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione. Un particolare

riconoscimento va agli sponsor principali: Enel Italia S.p.A, Fondazione Cassa di Risparmio di

Civitavecchia, BCC Roma , Società Agenzia di Civitavecchia, Terme della Famiglia Ubertazzo

che ci ospita per i primi due spettacoli, e Terme dei Papi di Viterbo della Fam. Sensi.

Un sincero grazie anche ai sostenitori – Cam Power S.r.l., Impresa Guerrucci S.r.l, Sicoi S.r.l.

Sara Assicurazioni Agenzia Roma Civitavecchia, M.M.C. TRUCK & BUS S.r.l., Gomme Italia

S.r.l. e Cooperativa Sant’Agostino – il cui prezioso contributo ha reso possibile l’organizzazione

dell’iniziativa. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio,

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e di Unindustria

Civitavecchia.

Per assistere agli spettacoli è previsto un contributo di partecipazione di € 5,00, da corrispondere la

sera dell’evento.

La prenotazione dei posti è obbligatoria e effettuata tramite WhatsApp al numero 351 3440202.