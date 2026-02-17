 Precipita un grosso albero a Santa Marinella • Terzo Binario News

Feb 17, 2026 | Cronaca, Santa Marinella, Vigili del Fuoco

albero pino caduto santa marinella vvf vigili fuoco pompieri

Un albero ad alto fusto è caduto questa notte a Santa Marinella.

Alle 2.10 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati in via Giulio Cesare a Santa Marinella, per un pino finito sulla strada.

Arrivati sul posto gli uomini della Bonifazi hanno subito cominciato l’operazione di messa in n sicurezza dell’area, tagliando con l’ausilio di motoseghe in dotazione la grossa pianta.

Fortunatamente è caduto di notte evitando cosi problemi ben più gravi, visto che la zona è frequentata da molti bambini che giocano al parco pubblico situato nelle immediate vicinanze.

Dopo un lavoro impegnativo, i pompieri della 17A hanno tagliato il grosso albero mettendo in sicurezza la zona circostante.

Sul posto anche le forze dell’ordine. Non si è registrato nessun ferito.