Precipita un grosso albero a Santa Marinella • Terzo Binario News

Un albero ad alto fusto è caduto questa notte a Santa Marinella.
Alle 2.10 i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati in via Giulio Cesare a Santa Marinella, per un pino finito sulla strada.
Arrivati sul posto gli uomini della Bonifazi hanno subito cominciato l’operazione di messa in n sicurezza dell’area, tagliando con l’ausilio di motoseghe in dotazione la grossa pianta.
Fortunatamente è caduto di notte evitando cosi problemi ben più gravi, visto che la zona è frequentata da molti bambini che giocano al parco pubblico situato nelle immediate vicinanze.
Dopo un lavoro impegnativo, i pompieri della 17A hanno tagliato il grosso albero mettendo in sicurezza la zona circostante.
Sul posto anche le forze dell’ordine. Non si è registrato nessun ferito.