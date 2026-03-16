Tanto pubblico al Gotha Beach di Ladispoli per l’esordio da autrice di Romana Ciancamerla • Terzo Binario News

Buona la prima per “Il Coraggio di andare oltre”, edito da BookSprint Editore: una storia di forza, di speranza e di desiderio di emergere nonostante le difficoltà

Non è stata una comune presentazione di un libro, ma un abbraccio collettivo. Un pomeriggio di chiacchiere in amicizia e in libertà, condivisione di emozioni, racconti e momenti di vita. Sabato scorso, all’interno della meravigliosa cornice del Gotha Beach, in riva al mare, sotto “lo sguardo vigile” di Torre Flavia, è stato il pomeriggio di Romana Ciancamerla, classe 2000, che circondata dalla sua famiglia e dagli affetti più cari ha presentato “Il Coraggio di andare oltre”, il suo primo libro, edito dalla BookSprint Editore.

Un pomeriggio dove al centro dell’attenzione non c’era solamente il libro e la storia dei due sportivi Carlo e Virginia, protagonisti del racconto, ma c’era ciò che ogni giorno motiva Romana ad andare sempre oltre, ovvero la sua famiglia: il papà Piero, simpatico animatore e moderatore dell’incontro, mamma Francesca, la vera fonte di ispirazione di coraggio di Romana e la dolce sorella Dea, che ha letto alcuni passi del libro.

“Ho iniziato a scrivere questo libro in un momento particolare, in cui avevo bisogno di mettere nero su bianco cosa rappresenta per me avere il coraggio non soltanto delle proprie idee, ma quello di saper guardare e andare oltre – ha dichiarato Romana – come ho sempre detto non volevo fosse una presentazione standard, ma un semplice momento di condivisione oltre che un’occasione per me per rendere omaggio alla mia famiglia: a mio padre, un vulcano di idee e di amore, a mia madre, instancabile forza della natura, che ogni giorno affronta con coraggio la propria malattia e continua, da anni, a donare il suo tempo e il suo cuore al servizio degli altri. Entrambi, seppur con ruoli diversi, pilastri e guida delle Guardie di FareAmbiente Ladispoli. E poi mia sorella Dea, di dolcezza disarmante, alla quale auguro sempre “il coraggio di andare oltre”.

“Nel libro racconto la storia di Carlo e Virginia, due personaggi di fantasia, due sportivi più forti della disabilità, più forti delle difficoltà quotidiane capaci di trasformare il dolore in forza, in speranza, in progetti nuovi e ambiziosi – prosegue Romana – gli stessi progetti che auguro a tutti, nel mio piccolo, di poter realizzare. Non considero ‘Il Coraggio di andare oltre’ come un qualsiasi libro motivazionale, ma come un racconto di speranza, uno spiraglio di forza per chi ha voglia, bisogno o desiderio di immedesimarsi in una storia di rinascita. Una storia che spero possa emozionarvi nello stesso modo in cui ha emozionato me mentre lo scrivevo”.

“Ringrazio tutti, davvero tutti, per esserci stati: con il sorriso e l’amicizia di sempre, per aver scelto di trascorrere qualche ora insieme, per aver voluto sapere ancora qualcosa in più su di me, sulla mia storia, sui miei pensieri – ha concluso Romana – allo stesso tempo, ringrazio davvero di cuore anche la Direzione del Gotha Beach di Ladispoli, per l’ospitalità e la meravigliosa accoglienza riservataci: un posto da sogno, per un pomeriggio che porterò sempre nel cuore”.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ladispoli, il prezioso Assessore alla Cultura Margherita Frappa e il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Augello. Quest’ultimo, con la sensibilità, l’impegno e l’attenzione che da sempre dedica alla comunità, intervenuto non soltanto in veste istituzionale ma anche e soprattutto per dare un sostegno personale a Romana, quale amica, persona valida, volenterosa e fortemente impegnata nel sociale e giovane autrice.