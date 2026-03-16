Atti vandalici a Parco Vannini a Cerenova: la dura condanna del Sindaco di Cerveteri Gubetti • Terzo Binario News

Neppure il tempo di attivare l’impianto di illuminazione che Parco Vannini è costretto a fare la conta con i danni causati dai vandali.

Questa mattina, immagini che nessuno avrebbe voluto vedere a Cerenova, con rifiuti, cartacce e arredi divelti in maniera barbara. Immediata la condanna del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che sul proprio profilo social dichiara:

“Come Sindaco, ma soprattutto come cittadina, provo oggi un profondo senso di indignazione. Abbiamo ascoltato le richieste di tanti di voi: il Parco Vannini era un luogo buio e, per renderlo più sicuro e vivibile, abbiamo finalmente installato l’illuminazione pubblica. Abbiamo investito risorse ed energie per restituire alla comunità uno spazio dignitoso.

Il risultato? Questa mattina i nostri Volontari della Protezione Civile comunale si sono ritrovati di fronte ad uno spettacolo indecoroso: bottiglie di birra ovunque, rifiuti abbandonati e una panchina sradicata e distrutta. Questo è avvilente: è avvilente costatare che, proprio ora che abbiamo riportato la luce, qualcuno abbia scelto di usare il parco per compiere atti di inciviltà. Chi compie questi gesti non danneggia solo il Comune, ma sta danneggiando il bene di tutti noi.

Un insulto al senso civico che invece dovrebbe guidare chiunque ami la nostra città. Ma attenzione: stavolta non finisce qui. All’interno dell’area sono presenti le telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono già al vaglio delle Forze dell’Ordine. La procedura per la denuncia per atti di vandalismo è già in corso e faremo in modo di individuare i responsabili. Chi ha sbagliato ne risponderà personalmente. Come amministrazione non permetteremo a nessuno di trasformare il nostro impegno in degrado. Il Parco Vannini è il nostro orgoglio e il patrimonio di ogni cittadino: difenderlo significa difendere la dignità della nostra comunità.

Chin on sa rispettare il bene comune, dovrà imparare a farlo nelle sedi opportune”