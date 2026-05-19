Tankoa "sforna" 4 yacht di lusso a Civitavecchia nel 2026 • Terzo Binario News

Tankoa Yachts prosegue nello sviluppo del proprio sistema produttivo integrato tra i cantieri di Civitavecchia e Genova, oggi organizzati come un’unica piattaforma industriale dedicata alla costruzione di superyacht di grandi dimensioni.

Il sito di Civitavecchia, che si estende su oltre 34.000 metri quadrati all’interno dell’area portuale, è specializzato nelle principali fasi costruttive dello scafo: dalla carpenteria metallica all’installazione degli impianti fino al primo livello di allestimento, seguendo gli standard qualitativi, ingegneristici e produttivi del marchio.

Una volta completate le lavorazioni iniziali, gli scafi vengono trasferiti via terra e caricati su un pontone galleggiante per essere rimorchiati via mare fino al cantiere di Genova, dove si svolgono l’allestimento finale, i collaudi e la consegna delle unità.

Un modello produttivo ormai consolidato che consente all’azienda di mantenere un controllo diretto sull’intero processo industriale e sugli standard tecnici lungo tutte le fasi della costruzione.

Il primo trasferimento tra i due siti è stato effettuato nel luglio 2025. Nel 2026 il programma entra a pieno regime con quattro trasferimenti previsti nel corso dell’anno. I primi due yacht, rispettivamente di 50 e 55 metri, hanno lasciato Civitavecchia già a fine marzo, trasportati insieme sullo stesso pontone galleggiante. Altri due trasferimenti sono previsti tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, mentre ulteriori movimentazioni verso Genova seguiranno nei mesi successivi in linea con il piano produttivo del cantiere.

Attualmente il sito di Civitavecchia è impegnato nella costruzione di sette unità comprese tra i 50 e i 72 metri, distribuite nelle diverse fasi del ciclo produttivo. Il programma comprende yacht full custom e semi-custom, confermando la capacità del cantiere di gestire simultaneamente progetti complessi e diversificati.

Tra gli appuntamenti industriali previsti nei prossimi mesi figurano la posa della chiglia di uno yacht da 61 metri, il taglio lamiere di un 72 metri e l’imbarco motori su un’unità da 50 metri. Nel medio termine, il sito di Civitavecchia sarà ulteriormente ampliato con l’obiettivo di estendere progressivamente le attività verso fasi più avanzate del ciclo produttivo, includendo operazioni di allestimento, varo e supporto alle prove in mare. Parallelamente allo sviluppo industriale, Tankoa Yachts sta rafforzando la propria presenza sul territorio attraverso la creazione di un ecosistema di competenze specializzate e una rete di imprese e professionisti della nautica. Oggi le attività coinvolgono circa 300 addetti tra personale diretto e indotto, in un modello in crescita sostenuto anche dalla collaborazione con istituti tecnici e realtà formative locali.

L’azienda punta inoltre a incrementare la gestione diretta delle attività produttive, riducendo il ricorso al subappalto per migliorare ulteriormente sicurezza, qualità e controllo operativo. Dal 2020 a oggi, Tankoa Yachts è passata da una produzione concentrata esclusivamente nella storica sede di Genova — con circa 30 dipendenti e un solo yacht di grandi dimensioni realizzato ogni anno — a una realtà articolata su due poli produttivi, con oltre 120 dipendenti diretti, circa 600 indiretti, una gamma che oggi spazia dai 45 agli 80 metri e una capacità produttiva di 3-4 yacht all’anno.