Bigamama al Gay Pride di Civitavecchia • Terzo Binario News

La madrina d’eccezione del Civitavecchia Pride 2026 sarà BigMama.
Una delle voci più forti, autentiche e riconoscibili della scena italiana contemporanea.
Un’artista capace di trasformare la sua presenza, la sua energia e la sua musica in un messaggio potente di identità, libertà e orgoglio.
Per questo siamo felici e orgogliosi di averla con noi in un’edizione che vuole farsi sentire davvero.
Il 6 giugno, sul palco del Civitavecchia Pride 2026, BigMama sarà con noi per una serata che parlerà di comunità, visibilità, spettacolo e forza condivisa.
Non vediamo l’ora di vivere tutto questo insieme.
Ci vediamo in Piazza.