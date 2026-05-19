 Bigamama al Gay Pride di Civitavecchia • Terzo Binario News

Bigamama al Gay Pride di Civitavecchia

Mag 19, 2026 | Civitavecchia, Spettacolo

bigmama civitavecchia

La madrina d’eccezione del Civitavecchia Pride 2026 sarà BigMama.

Una delle voci più forti, autentiche e riconoscibili della scena italiana contemporanea.

Un’artista capace di trasformare la sua presenza, la sua energia e la sua musica in un messaggio potente di identità, libertà e orgoglio.

Per questo siamo felici e orgogliosi di averla con noi in un’edizione che vuole farsi sentire davvero.

Il 6 giugno, sul palco del Civitavecchia Pride 2026, BigMama sarà con noi per una serata che parlerà di comunità, visibilità, spettacolo e forza condivisa.

Non vediamo l’ora di vivere tutto questo insieme.

Ci vediamo in Piazza.