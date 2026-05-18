Post-carbone, la Angelilli: "Le parole di Pichetto segnale importante per il territorio" • Terzo Binario News

«Accogliamo favorevolmente la disponibilità espressa dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in merito alla possibilità di valutare nuove destinazioni industriali per le aree di Civitavecchia, a partire da progetti seri, concreti e immediatamente cantierabili».

Lo dichiara Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio e Commissario per la Transizione energetica.

«Le parole del Ministro rappresentano un segnale importante per il territorio. La transizione energetica deve tradursi in una reale opportunità di sviluppo industriale, innovazione e tutela occupazionale. È fondamentale accelerare il percorso di riconversione attraverso investimenti capaci di generare nuova occupazione e valorizzare le competenze presenti sul territorio. La disponibilità ad aprire un confronto è un elemento positivo. A breve sarà inoltre convocato un tavolo dall’assessore al Lavoro Alessandro Calvi dedicato alla situazione dei lavoratori della Minosse, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete a tutela dell’occupazione e accompagnare questa delicata fase di transizione. La Regione Lazio continuerà a lavorare in piena collaborazione con il Governo, gli enti locali e gli operatori industriali affinché Civitavecchia possa diventare un modello nazionale di transizione energetica sostenibile, capace di coniugare crescita economica, innovazione e sicurezza occupazionale», ha concluso Roberta Angelilli, intervenuta al convegno “Civitavecchia, modello di transizione energetica nazionale”, organizzato da Unindustria a Civitavecchia.