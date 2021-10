Tamponi rapidi a Ladispoli, prenotazione solo on line: ecco come fare - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che da venerdì 29 ottobre sarà possibile prenotare il test rapido Covid 19, con referto in giornata, esclusivamente on line accedendo alla piattaforma rinvenibile scansionando il qr code o all’indirizzo www.flaviaservizi.it.

Flavia Servizi ricorda che per accedere al servizio di tamponi rapidi, anche per chi ha acquistato il pacchetto, è necessaria la prenotazione.

I tamponi si possono effettuare dal lunedì al sabato, presso la Farmacia 2 di viale Europa (06/9948230), e la domenica presso la Farmacia 3 di via Bari (06/9949672) al costo di 5 euro per gli utenti di età compresa tra i 12 e 18 anni e di 10 euro per utenti di età maggiore o uguale a 18 anni.

Gli orari in cui sarà possibile effettuare il test presso la Farmacia 2 sono:

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 14:30 alle 17:30

martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:45 alle 11:45

domenica presso la Farmacia 3 dalle 9:00 alle 12:00.

Flavia Servizi ricorda che per effettuare il test non è necessaria la prescrizione medica. L’utente non dovrà avere una temperatura superiore a 37.5°, dovrà essere munito di documento di identità, tessera sanitaria e indossare la mascherina. I dati del paziente e l’esito del test saranno comunicati alla Asl di riferimento.