Tajani a Tolfa fra i giovani di Forza Italia per "Anuman" - VIDEO • Terzo Binario News

Terza edizione de “La foresta delle idee” organizzata da Battilocchio

Oltre cento ragazzi under 25 ieri a Tolfa, per la terza edizione di “Anuman La foresta delle idee”, il raduno organizzato dall’onorevole Alessandro Battilocchio dedicato alle nuove leve di Forza Italia. E ospitato nel suggestivo Convento dei Cappuccini, quasi completamente restaurato.

La giornata è iniziata con il saluto dei sindaci di Tolfa, Stefania Bentivoglio e di Allumiere, Luigi Landi. Poi hanno preso la parola i due nuovi eletti alle amministrazioni locali, entrambi giovanissimi: Emanuele Vecchiotti (Cerveteri) e Alessandro Tagliani, neo assessore a Tolfa.

L’intervento di Battilocchio è arrivato prima di quello dell’onorevole Paolo Barelli, capogruppo Azzurro alla Camera, seguito dal saluto della parlamentare europea Luisa Regimenti, mentre a chiudere è stato il presidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Il quale, fra l’altro, ha ricordato ai giovani presenti come sia importante “credere nelle proprie idee, difenderle e, se si vuole fare politica, avere comunque un lavoro, una professione”.

Tajani tra Battilocchio e Barelli, a sinistra Vecchiotti

I ragazzi ospiti, divisi in squadre, si sono quindi sfidati in un gioco di logica, mentre nello splendido chiostro si sono incontrati molti dei rappresentanti di Forza Italia nelle varie amministrazioni del comprensorio. Tajani si è rivolto a loro esortandoli a “lavorare per continuare a far crescere il partito, in un momento di grave sbando per la politica italiana, guardando alle probabili imminenti elezioni nazionali e, prima ancora, alle prossime amministrative”.

Battilocchio parla ai ragazzi

Dopo il pranzo, i giovani si sono distribuiti ai vari tavoli tematici, per ascoltare voci ed esperienze di livello così da poter aggiungere preziosi tasselli alle proprie preparazioni culturali e professionali, per la costruzione del loro futuro. Fra i temi affrontati politica estera ed europea, agricoltura, infrastrutture e mobilità, difesa.

La lunga giornata dei ragazzi si è chiusa con la cena alla Sagra della Bistecca, organizzata dal Rione Cappuccini.