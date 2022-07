Il 30 luglio ritorna la Notte bianca a Cerenova • Terzo Binario News

Ritorna la Notte Bianca a Cerenova, il 30 luglio vi saranno una serie di inziative a rendere vivace viale Sergio Angelucci e via Veio, teatro dello svolgimento degli eventi.

L’iniziatica è resa possibili grazie all’ex assessore all’attività produttive , Luciano Ridolfi. Musica, animazione e food, con negozi aperti e tanto altro a farne un’atmosfera elittrizzante e simpatica , con giochi per bambini e trampolieri.

Una festa che ritorna nella località balnerare, che passato l’evento di Jovanotti, una settimana dopo, potrà così vivere una festa che negli anni passati ha avuto un bel successo.

I presenti, villeggianti e non, potranno visitare i mercatini e fare shopping visto che i negozi rimarrrano aperti. Il programma intero sarà reso noto nei prossimi giorni visto che gli organizzatori stanno completando gli appuntamenti di intrattenimento musicali. Una manifestazione, quindi, che riprende a marciare con tante novità e per molti villegianti è l’occasione buona per svagarsi.