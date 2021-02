Tabaccaio picchiato in casa: paura a Colli Aniene - Terzo Binario News

Un tabaccaio è stato picchiato in casa. È accaduto intorno alle 11 di domenica 21 febbraio in via Fausto Gullo, zona Colli Aniene. Secondo quanto raccontato, l’uomo ha trovato nell’appartamento quattro persone – che non conosceva – con volto travisato e che si sarebbero presentate come poliziotti (senza mostrare, però, segni distintivi di appartenenza alle forze dell’ordine).

Gli ‘intrusi’, che avevano accento non italiano, hanno detto che stavano cercando sostanze stupefacenti. La vittima è stata colpita al volto con un pugno e poi chiusa in bagno, da dove ha chiesto aiuto.

Dopo aver rovistato nell’abitazione, i quattro sono fuggiti – a quanto pare – senza aver sottratto nulla. Da un primo accertamento, non sono stati notati segni di effrazione.

Indaga il commissariato di San Basilio.

c.b.