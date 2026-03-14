Sviluppo, lavoro, ambiente: dal dilemma alle opportunità: incontro a Civitavecchia • Terzo Binario News

La Scuola interdiocesana “Custodi del futuro” per l’impegno sociale e politico, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, propone un incontro per gli studenti delle scuole di Civitavecchia con Enrico Giovannini, Direttore scientifico Asvis, e Marco Bentivogli, esperto di politiche di innovazione dell’industria e del lavoro.

Martedì 17 marzo, ore 10.30

Aula Consiliare “Renato Pucci”

Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 – Civitavecchia

Un dialogo aperto con gli studenti sulla città e il suo territorio: è questo l’obiettivo dell’incontro che le diocesi unite di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, propongono martedì 17 marzo, alle ore 10.30, nell’Aula Consiliare “Renato Pucci” (Piazzale Pietro Guglielmotti, 7, Civitavecchia).

«Sviluppo, lavoro, ambiente: dal dilemma alle opportunità» è il tema che, dopo i saluti del vescovo Gianrico Ruzza e del sindaco Marco Piendibene, verrà approfondito da Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Asvis-Agenzia per lo sviluppo sostenibile e già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Marco Bentivogli, sindacalista e attivista, esperto di politiche di innovazione dell’industria e del lavoro.

I due relatori si confronteranno con gli studenti sulle opportunità di sviluppo in contesti di riconversione industriale, in un incontro moderato dal giornalista Toni Mira, inviato di Avvenire ed esperto di politiche ambientali.

L’incontro, promosso nell’ambito della Scuola interdiocesana di formazione all’impegno sociale e politico “Custodi del futuro”, prende le mosse dall’attualità per la situazione della Centrale Enel di Torrevaldaliga e il contesto di forte preoccupazione per l’economia della città tirrenica e il futuro dei lavoratori, per allargare l’orizzonte verso esperienze – italiane ed europee – di sviluppo sostenibile generato da situazioni di crisi industriale e di riconversione energetica.

«Custodi del futuro» è un percorso di formazione itinerante, nei comuni delle due diocesi, che propone itinerari di cittadinanza attiva educata ai valori del Magistero sociale della Chiesa con l’obiettivo di accompagnare e orientare i giovani alla consapevolezza, alla responsabilità e alla partecipazione condivisa nella vita sociale e politica.