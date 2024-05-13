 Surroga di Moscherini, mozioni e interrogazioni: convocato il Consiglio comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

Surroga di Moscherini, mozioni e interrogazioni: convocato il Consiglio comunale di Cerveteri

lunedì, 13 Maggio 2024 | 0 commenti

Surroga di Moscherini, mozioni e interrogazioni: convocato il Consiglio comunale di Cerveteri

È convocato per giovedì 16 maggio alle ore 18:00 il Consiglio comunale di Cerveteri.

Sei i punti all’ordine del giorno.

Ordine del Giorno:

  1. COMUNICAZIONI;
  2. SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. GIOVANNI MOSCHERINI E CONSEGUENTE CONVALIDA DELL’ELEZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. NICOLO’ ACCARDO;
  3. MOZIONE “TRADUZIONE IN LIS SEDUTE CC PER NON UDENTI” PROT. 19056 DEL 11-04-24 DEL CONSIGLIERE
    PAVIN ED ALTRI;
  4. MOZIONE “ARTE E MESTIERI RIVISTA “PROT. 23141 DEL 02/05/2024 DEL CONSIGLIERE PAOLACCI ED ALTRI;
  5. MOZIONE “PONTICELLO VIA FONTANA MORELLA” PROT. 24117 DEL 07/05/2024 DEL CONSIGLIERE PAOLACCI
    ED ALTRI;
  6. INTERROGAZIONE “STADIO GALLI” PROT. 23404 del 03/05/2024 DEL CONSIGLIERE PAOLACCI ED ALTRI
Pubblicato lunedì, 13 Maggio 2024 @ 11:51:31     © RIPRODUZIONE RISERVATA