Surroga di Moscherini, mozioni e interrogazioni: convocato il Consiglio comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

È convocato per giovedì 16 maggio alle ore 18:00 il Consiglio comunale di Cerveteri.
Sei i punti all’ordine del giorno.
Ordine del Giorno:
- COMUNICAZIONI;
- SURROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. GIOVANNI MOSCHERINI E CONSEGUENTE CONVALIDA DELL’ELEZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. NICOLO’ ACCARDO;
- MOZIONE “TRADUZIONE IN LIS SEDUTE CC PER NON UDENTI” PROT. 19056 DEL 11-04-24 DEL CONSIGLIERE
PAVIN ED ALTRI;
- MOZIONE “ARTE E MESTIERI RIVISTA “PROT. 23141 DEL 02/05/2024 DEL CONSIGLIERE PAOLACCI ED ALTRI;
- MOZIONE “PONTICELLO VIA FONTANA MORELLA” PROT. 24117 DEL 07/05/2024 DEL CONSIGLIERE PAOLACCI
ED ALTRI;
- INTERROGAZIONE “STADIO GALLI” PROT. 23404 del 03/05/2024 DEL CONSIGLIERE PAOLACCI ED ALTRI
Pubblicato lunedì, 13 Maggio 2024 @ 11:51:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA