Dirigente della Regione Lazio sospeso per corruzione • Terzo Binario News

La decisione del GIP dopo 4 anni di indagine. Il dirigente avrebbe ricevuto generi alimentari, vini, gasolio e l’assunzione di una figlia in cambio della velocizzazione di pratiche burocratiche per imprenditori agricoli. 10 indagati

Forniture di generi alimentari, rifornimenti di carburante per l’auto personale, l’assunzione di una figlia e la promessa di assunzione per un altro figlio, in cambio di favori agli imprenditori per accedere ai contributi europei.

E’ questa l’ipotesi accusatoria nei confronti di un dirigente della Regione Lazio, sospeso su disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cassino. Il dirigente che presta servizio nelle sedi di Frosinone e Latina è indagato per il reato di corruzione, in un’inchiesta – portata avanti prima dalla Procura del capoluogo ciociaro e poi da quella di Cassino – che coinvolge in tutto 10 persone, tra imprenditori e funzionari della Regione. Il settore sotto la lente degli inquirenti è quello dei fondi europei per lo sviluppo agricolo, di competenza regionale. Le indagini sono iniziate nel 2020.

Sono sei gli episodi documentati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone. Uno di questi vede coinvolto un imprenditore della zona con diverse aziende nel settore dell’allevamento di bufale.

Secondo gli inquirenti il dirigente regionale lo avrebbe agevolato, con atti del suo ufficio, in cambio di prodotti alimentari e gasolio per l’auto. In un altro caso il funzionario avrebbe sbloccato le pratiche di finanziamento di una società cooperativa agricola pontina ottenendo dall’impresa l’assunzione della figlia.

Nessun commento al momento dal difensore del dirigente – che si riserva di leggere prima tutti gli atti.

