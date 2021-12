Surfcasting, a Tarquinia Lido quarta ed ultima prova del Campionato Provinciale Fipsas - Terzo Binario News

Lo scorso 30 ottobre lungo gli arenili di Tarquinia lido si è svolta la quarta ed ultima prova del Campionato Provinciale FIPSAS di Surfcasting della Sez. di Viterbo 2021, valido per la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani che si terranno nel 2022.

Gli atleti, grazie anche ad una splendida serata autunnale, si sono sfidati fino all’ultimo minuto, facendo rimanere in dubbio il risultato finale, merito soprattutto alle numerose catture di pesci effettuate, che una volta segnata la specie e la rispettiva lunghezza sui rispettivi cartellini, venivano prontamente rilasciate in acqua, grazie al sistema del catch & release, che ormai viene adottato in queste manifestazioni da qualche anno.

Al termine della prova stessa si è proceduto a stilare la classifica generale finale, sommando le 4 prove previste dal regolamento, svolte durante la stagione, ed ha visto ottenere il primo posto e pertanto aggiudicarsi il titolo di campione Provinciale 2021 con 4 primi posti, Ravicini Marco del Club PESCAGONISMO Civitavecchia, il quale parteciperà come avente diritto alla finale del Campionato Italiano 2022. Secondo classificato Selbmann Carlo del team IL Cormorano di Ladispoli, terzo classificato Conversini Sergio del team Pescagonismo Civitavecchia che ha avuto la meglio, proprio negli ultimi istanti di gara, nei confronti del suo compagno di club Bellin Andrea, giunto quarto.

Ottimo anche il piazzamento relativo alla classifica di Società, che ha visto sul gradino più alto del podio il club civitavecchiese Pescagonismo, che permetterà alla Società di partecipare all’Eccellenza Nord per Società in programma il prossimo anno, gara che vede la partecipazione dei migliori club del centro-nord, nel panorama del surfcasting nazionale.

All’interno del club buone anche le prove individuali di Maltese Francesco, Papacchini Luca e Territi Leonardo i quali conquistano la qualificazione per il prossimo Campionato Regionale, e quelle di Salvai Antonello, Costa Antonio, Di Gennaro Mirko, Marruso Antonio e Muneroni Francesco che hanno ottenuto discreti punteggi durante le varie prove svolte.