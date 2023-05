Supernova in M101: la foto del Gruppo Astrofili Palidoro • Terzo Binario News

Un’esplosione a 21 milioni di anni luce da noi! Ammirate questa immagine, si tratta della famosa galassia M101, nota come Galassia Girandola nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Non è però semplicemente una foto alla galassia citata, ma lo scorso 18 maggio, il giapponese Koichi Itagaki ha scoperto una Supernova chiamata SN-2023ixf, cioè l’esplosione di una stella di gran lunga più massiva del nostro Sole

Possiamo ammirarla in questa straordinaria immagine realizzata da Marco D’angelo del Gruppo Astrofili Palidoro che ha impiegato un’integrazione totale di 7 ore, di cui 5 per la galassia e 2 per la supernova. Inoltre il Giuseppe Conzo sempre del Gruppo Astrofili Palidoro, ha misurato la luminosità al momento delle riprese e ha visto che il 24 maggio si mostrava con una magnitudine di 11.04 (nel filtro R).