Sulla A12 chiudono Civitavecchia Nord, Ladispoli e Fiumicino: giorni e orari degli interventi • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:
per i veicoli leggeri e i veicoli pesanti con massa pieno carico fino a 7 tonnellate: Civitavecchia Porto;
per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus: Civitavecchia sud.
Poi, per consentire lavori di sostituzione di un portale segnaletico, dalle 21:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Torrimpietra.
Infine, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “Fiumicino”, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa la rampa di immissione sulla Roma-Fiumicino, per chi proviene dalla SS1 Aurelia ed è diretto verso Roma.
In alternativa si consiglia di percorrere la rampa che dalla A12 immette sulla Roma-Fiumicino in direzione di Fiumicino fino ad arrivare in zona Aeroporto, percorrere poi la rotatoria e seguire le indicazioni per la Roma-Fiumicino, direzione Roma.