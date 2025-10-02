Volano i gazebo del mercato di Civitavecchia, Fdi attacca il Pincio • Terzo Binario News

“Civitavecchia ha assistito all’ennesima scena tragicomica che porta la firma dell’amministrazione Piendibene. Appena inaugurati dall’assessore al Commercio Vincenzo D’Antò e dal consigliere delegato al mercato Giancarlo Cangani, i gazebo montati in piazza XXIV Maggio per ospitare provvisoriamente le attività commerciali del mercato di piazza Regina Margherita sono stati spazzati via in poche ore dalle prime raffiche di vento.

Strutture palesemente fragili e inadatte, di tipo “da giardino”, scelte con superficialità e improvvisazione in una città di mare come Civitavecchia, dove le raffiche di tramontana sono frequenti e ben note a tutti. Una scelta che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime se i commercianti e i cittadini si fossero già trovati all’interno del cosiddetto “villaggio” improvvisato.

Ci chiediamo con quali criteri siano state adottate queste decisioni, quanto sia costata questa operazione fallimentare e chi pagherà i danni di un simile disastro. Di certo la responsabilità politica è chiara: l’ennesima prova di dilettantismo e incompetenza di questa amministrazione e, in particolare, dell’assessore D’Antò e del delegato Cangani. A loro consigliamo la lettura della favola dei tre porcellini: sicuramente, se l’avessero letta e conosciuta, avrebbero evitato un errore del genere!!!

Fratelli d’Italia con il consigliere comunale Giancarlo Frascarelli ha presentato una interrogazione urgente, per fare luce su quanto accaduto e fare emergere pubblicamente le responsabilità di questo scempio, e chiede pubblicamente le dimissioni immediate dell’assessore al Commercio Vincenzo D’Antò e del consigliere con delega al mercato Giancarlo Cangani. Civitavecchia non merita di essere governata con tale pressapochismo: la città, i commercianti e i cittadini hanno diritto a serietà, sicurezza e rispetto”.

Fratelli d’Italia Civitavecchia