Riapre sulla A12 l'area di servizio Corneto Ovest, la notte del 2 ottobre chiude lo svincolo Civitavecchia Porto • Terzo Binario News

La SAT comunica che, sull’autostrada A12, per eseguire l’esecuzione di interventi atti a consentire la riapertura dell’Area di Servizio Corneto Ovest, ubicata al km 65+900 circa della carreggiata Sud

dalle 20:00 del 02.10.2025 alle 07.00 del 03.10.2025 chiusura al traffico dello “svincolo in uscita di Civitavecchia Porto” lungo la carreggiata Sud

Gli utenti che percorrono “l’Autostrada A12” provenendo da Nord e che devono uscire allo svincolo di “Civitavecchia Porto”, possono percorrere il seguente itinerario alternativo: prendere l’uscita di “Monte Romano”, alla prima rotatoria seguire le indicazioni “SP45 Litoranea-Loc. Montericcio” e percorrere la “SP 154 Diramazione della valle del Mignone”. Svoltare a destra sulla “SP97” e dopo circa 200 mt svoltare a sinistra sulla “SP 155 Farnesiana” percorrere la “SP 155 Farnesiana” seguendo le indicazioni per “SS1 Aurelia” – “SS 698 del porto di Civitavecchia” fino a rientrare sulla “SS1 Aurelia” in direzione del “Porto di Civitavecchia”.