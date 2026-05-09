Sul Garda brilla la Lni Civitavecchia • Terzo Binario News

Si chiude con risultati di assoluto valore l’esperienza degli atleti della Lega Navale di Civitavecchia alla iQFOiL International Games Youth & Junior 2026, andata in scena dal 4 al 9 maggio nelle acque di Torbole sul Garda, autentico tempio internazionale del windsurf foil giovanile.

Un’edizione caratterizzata da condizioni meteo estremamente variabili: una prima giornata con vento importante che ha messo a dura prova tecnica, resistenza e capacità di lettura del campo di regata. Le giornate successive, invece, non hanno permesso di regatare a causa della totale assenza di vento.

Poi, all’improvviso, il Garda è tornato a offrire le condizioni necessarie per disputare le prove decisive per l’accesso alla medal race, senza più alcun margine d’errore. A quel punto sono serviti nervi saldi, lucidità e massima concentrazione.

Venendo ai risultati, in un contesto di altissimo livello internazionale, spicca il 31° posto su 67 partecipanti nella categoria U17 maschile conquistato da Carlo Alberto Graziano. Un risultato che assume ancora maggiore valore considerando la qualità della flotta e il livello della competizione. Graziano ha dimostrato solidità, carattere e capacità di crescita regata dopo regata, confermando il percorso tecnico intrapreso dal team civitavecchiese.

Nella stessa categoria molto positiva anche la prova di Filippo Iengo, autore di una regata di vertice che lo ha visto chiudere al 12° posto finale. Un piazzamento che lascia anche un pizzico di rammarico: una penalità ha infatti compromesso l’accesso alla medal race, sfiorata dopo una serie di prove di altissimo livello tecnico. Resta però la consapevolezza di aver navigato stabilmente tra i migliori della competizione, evidenziando qualità atletiche e maturità agonistica di assoluto interesse.

Il risultato più prestigioso porta invece la firma di Vittoria Marconi, straordinaria protagonista tra le U19 femminili con un meritatissimo terzo posto finale. Un podio costruito con continuità, determinazione e grande personalità, che assume un peso specifico ancora più importante perché ottenuto davanti e contro atlete considerate tra le più interessanti del panorama internazionale. La giovane atleta della Lega Navale di Civitavecchia ha saputo imporsi con autorevolezza, confermando il valore di una piccola realtà sportiva che continua la sua grande tradizione imponendosi nei principali appuntamenti nazionali e internazionali della vela giovanile.

La trasferta di Torbole rappresenta così un nuovo importante tassello nel percorso della Lega Navale di Civitavecchia, realtà che attraverso lo sport continua a promuovere i valori della disciplina, dell’impegno, formando giovani atleti capaci di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Un riconoscimento che valorizza e premia gli sforzi del Consiglio Direttivo, del presidente Dario Iacoponi e, in particolare, la tenacia e il lavoro della direzione sportiva, che ha fortemente investito su questi ragazzi.