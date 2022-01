Sugli scuolabus di Cerveteri obbligo di mascherina Ffp2 ma non di green pass - Terzo Binario News

“Nonostante siamo nella media prevista, i numeri sono molto alti e dobbiamo fare tutto quanto possiamo per prevenire la diffusione del Covid.

In accordo con le indicazioni regionali, le scuole di ogni ordine e grado, domani lunedì 10 gennaio riapriranno regolarmente.

Ovviamente monitoreremo anche con la ASL e i dirigenti scolastici la situazione al fine di individuare eventuali nuove iniziative da prendere nei prossimi giorni.

A seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute (vergognosamente comunicata soltanto oggi) a bordo degli scuolabus per gli studenti della scuola primaria e secondaria sarà OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2.

Mentre, fino al 10 febbraio NON SARÀ NECESSARIO per gli studenti (anche sopra i 12 anni) essere in possesso del green pass.

TUTTI I NOSTRI SCUOLABUS SONO GIÀ STATI SANIFICATI e ovviamente saranno adottate tutte le misure di prevenzione alla diffusione del covid-19.

Alessio Pascucci

PS gli studenti e i genitori del Giovanni Cena, da domani troveranno il parcheggio scolastico (lungo la Settevene Palo all’incrocio con via Passo di Palo) completamente risistemato e finalmente nelle giuste condizioni per accogliervi. Si vede che era necessario Babbo Natale.