Successo per la colletta alimentare nazionale a Ladispoli • Terzo Binario News

“A Ladispoli sono stati donati 6.600 chilogrammi di generi alimentari. Rispetto allo scorso anno, la crescita nella nostra città è stata del 19,2% mentre a livello nazionale del 9%. Rispetto al dato medio per abitante, a Ladispoli si è raccolto circa il 25% in più”. Un grande risultato raggiunto grazie all’impegno degli organizzatori, dei tanti volontari e di tutti coloro che sugli organi di informazione e sui social hanno rilanciato l’appello a donare per le famiglie più in difficoltà”. Con queste parole il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti, ha commentato l’esito della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare.

“Un grande risultato – ha proseguito Bitti – raggiunto grazie all’impegno degli organizzatori, dei tanti volontari e di tutti coloro che sugli organi di informazione e sui social hanno rilanciato l’appello a donare per le famiglie più in difficoltà. Buona parte dei generi alimentari raccolti resterà sul territorio, mentre una quota, in un’ottica di solidarietà, sarà utilizzata dal Banco alimentare per venire incontro alle richieste che arrivano da aree più svantaggiate”.