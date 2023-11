Convocato il Consiglio comunale di Ladispoli, ricco l'ordine del giorno • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, per il giorno 29/11/2023 alle ore 15:00 e in seconda convocazione per l giorno 29/11/2023 alle ore 15:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine dei giorno i seguenti argomenti:

MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 16 DEL 12/05/2022 AVENTE AD OGGETTO: “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 227 DEL D. LGS. 267/2000 ED AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.” RIDETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE DI ESERCIZIO.

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2024/2026 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E/O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – CONFERMA ALIQUOTA UNICA PER L’ANNO 2024

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DEL TUEL 267/2000 E DEL D. LGS. 118/2011 (VAR.20/2023)

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256 IN DATA 09/11/2023 ADOTTATA AI SENSI

DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 170 DEL TUEL N. 267/2000

COMUNICAZIONE DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA