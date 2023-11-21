Convocato il Consiglio comunale di Ladispoli, ricco l'ordine del giorno • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, per il giorno 29/11/2023 alle ore 15:00 e in seconda convocazione per l giorno 29/11/2023 alle ore 15:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.
All’ordine dei giorno i seguenti argomenti:
- MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 16 DEL 12/05/2022 AVENTE AD OGGETTO: “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 227 DEL D. LGS. 267/2000 ED AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.” RIDETERMINAZIONE DELLE RISULTANZE DI ESERCIZIO.
- APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
- APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2024/2026 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).
- MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E/O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
- APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
- APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – CONFERMA ALIQUOTA UNICA PER L’ANNO 2024
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DEL TUEL 267/2000 E DEL D. LGS. 118/2011 (VAR.20/2023)
- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256 IN DATA 09/11/2023 ADOTTATA AI SENSI
- DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
- APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 170 DEL TUEL N. 267/2000
- COMUNICAZIONE DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
Pubblicato martedì, 21 Novembre 2023 @ 10:37:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA