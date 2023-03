Successo della Dimensione Danza 2000 Cerveteri al concorso "In punta di piedi" • Terzo Binario News

Sabato 11 aprile la scuola coreutica cerite ha partecipato con tre corsi dei tredici che ne compongono l’organico, all’importante concorso “ In punta di piedi “ organizzato dalla prestigiosa direttrice Luisa Signorelli.

Come da tradizione ultradecennale la manifestazione ha visto l’ iscrizione di un elevatissimo numero di scuole di danza. In un contesto di grande livello questi sono i risultati ottenuti dai tre gruppi etruschi :

CATEGORIA BABY . CORSO TECNICA 2 : Primi classificati nel Contemporaneo con la coreografia di Arianna Galassi “Vieni nel mio cuore” .Secondi classificati nel Modern con la coreografia “Palla al centro” di Alessandra Ceripa.. Un corso formato da bambine di 10-12 anni per le quali vista la giovanissima età è doveroso nominarle tutte: Parroccini Nicole, Flore Barbara, Paglioni Martina, Riccioni Cristiana, Antoci Sara Maria, Gliozzo Serena, Cavedal Ludovica, Proietti Chiara, Martucci Sofia, Todaro Aurora, Giacobbe Rebecca, Lotti Benedetta ,Rimoli Ginevra

CATEGORIA JUJIOR . CORSO IL BALLETTO DI CERVETERI : Secondi classificati nel Contemporaneo con la coreografia di Paola Tricerri “Legami”. Inoltre Premio miglior talento coreografico ad Arianna Galassi per la coreografia “Another love”

CATEGORIA SENIORES . CORSO ETRURIA DANCE COMPANY : Terzi classificati con la coreografia di Arianna Galassi “The Queen’s apples”

La Direttrice artistica della scuola , Alessandra Ceripa indubbiamente e visibilmente soddisfatta commenta così brevemente: “Sono felicissima e condivido pienamente la gioia delle mie insegnanti, allieve ed allievi. Ringrazio Luisa Signorelli della quale mi approprio delle sue parole che descrive la manifestazione soprattutto per la condivisione di un emozione che solo la danza in teatro può dare. Aggiungo che i concorsi di danza non sono gare prettamente sportive ma arricchimento della cultura coreutica per ballerine e ballerini, insegnanti e genitori . Naturalmente parteciperemo in futuro ad altri concorsi , abbiamo tanti gruppi, ma il nostro spirito sarà sempre quello espresso oggi. Un ringraziamento alle mie insegnanti Paola Tricerri da quest’anno con noi, grande possibilità di arricchimento per tutti e Arianna Galassi nella nostra scuola dal 2019, punto di riferimento di grande qualità.”