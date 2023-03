Un regalo speciale per la festa del Papà, al Rifugio degli Elfi a Cerveteri uno sconto speciale su tutti i libri • Terzo Binario News

Direttamente alla cassa uno sconto del 5% su qualsiasi libro acquistiate. Offerta valida dal 14 al 19 marzo

Per la festa del Papà, fai un regalo speciale. Un regalo che non passa mai di moda: regalagli un libro! E puoi farlo anche con un prezzo davvero speciale!

Il Rifugio degli Elfi a Cerveteri, il meraviglioso caffè letterario di Piazza Risorgimento nel cuore del Centro Storico di Cerveteri gestito da Barbara Ghelarducci, propone in occasione della Festa del Papà di domenica 19 marzo una promozione speciale.

Da domani, martedì 14 marzo fino a domenica 19 marzo, giorno della Festa del Papà, acquistando un libro avrai uno sconto alla cassa pari al 5%. Una promozione che Barbara aveva già realizzato il mese scorso in occasione della Festa di San Valentino e che visto il grande successo riscosso, ha voluto riproporre per questa nuova ricorrenza. L’acquisto del libro sarà chiaramente occasione anche per bere un buon caffè, fare una piacevole colazione o perché no, un ricco e variegato aperitivo.

Da quando Barbara ha trasformato il suo bar in un caffè letterario, alla storica e affezionata clientela si è aggiunto un target di pubblico totalmente nuovo, che con piacere sceglie di trascorrere un po di tempo in relax in questo locale avvolto dai libri. Una scelta importante quella apportata da Barbara lo scorso anno, ma che sta dando i suoi frutti rendendo il Rifugio degli Elfi un punto di riferimento non solo per Cerveteri ma anche per tutto il territorio. Di fatto, è l’unico vero e proprio caffè letterario della zona.

“La vendita di libri sta proseguendo a gonfie vele e sono davvero tante le prenotazioni che ricevo quotidianamente – ha dichiarato Barbara Ghelarducci – spesso in occasione della Festa del Papà non sappiamo cosa regalare, o altrettanto spesso ci rifuggiamo in regali “classici”, come cravatte, pigiami o profumi. E allora mi sono chiesta: perché non incentivare la clientela a regalare un bel libro? Da domani, fino a domenica mattina, lo potrete fare con uno sconto immediato del 5% direttamente alla cassa, indipendentemente dal libro che sceglierete di acquistare. Che sia narrativa, un libro storico, una biografia o uno dei libri appena usciti, ci sarà per tutti uno sconto del 5%. Chiaramente, vi guiderò con piacere nella scelta del libro migliore e maggiormente indicato per il vostro papà e se vorrete, magari mentre prendete un buon caffè, preparerò una bella confezione regalo. Vi aspetto in tantissimi!”.

Per informazioni è possibile contattare il numero 069943140 oppure visitare il sito internet https://www.ilrifugiodeglielfi.it/