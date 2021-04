Strade colabrodo a Ladispoli, cittadini arrabbiati - Terzo Binario News

Cittadini arrabbiati per lo stato del fondo stradale in via Rapallo, che temono incidenti o infortuni.

“Voragini stradali, da mesi insistenti sul manto stradale, già scarsamente manutenuto, che rappresentano delle vere e proprie insidie e/o trabocchetto per la circolazione dei veicoli e per la incolumità dei pedoni.

Di seguito le rispettive ubicazioni:

1. via Oneglia all’altezza di via Rapallo

2. Via Oneglia all’altezza di via Teresa Spinelli

3. Via Anzio all’altezza di Milazzo

