Balduina'S incontra il Municipio I: "Confronto per intervenire nel quartiere abbandonato dal Municipio XIV" - Terzo Binario News

Una delegazione del Municipio I – con la presidente Sabrina Alfonsi, l’assessore all’Ambiente, Anna Vincenzoni e l’assessore alle Attività produttive Giulia Urso – ha incontrato il presidente di Balduina’S, Carlo Maria Breschi e alcuni commercianti aderenti alla Rete di Imprese.

“La battaglia per difendere il parchetto di Piazza della Balduina, i lavori in corso e lo stato dei marciapiedi, l’inadeguatezza di Ama, il bando per la concessione delle strutture di servizio pubblico di Monte Ciocci, il Mercato degradato di Piazza Mazzaresi e il sepolto Centro Anziani, il sostegno al commercio, l’abusivismo, il verde pubblico e le piantumazioni, l’attivazione della struttura salvavita ignorata da Comune e Municipio, le aree verdi, i mezzi pubblici. Questi i temi affrontati nel corso di quasi due ore di incontro itinerante tra le “trincee” di piazza della Balduina” è quanto riportato in una nota.

“Un incontro intenso, trasparente e proficuo che rilancia le attività di collaborazione e confronto per intervenire in un quartiere abbandonato dal “suo” Municipio, il XIV – si legge nel comunicato – molti gli “appunti” e le note scaturite da questo importante confronto che sancisce il ruolo primario di un corpo sociale intermedio come Balduina’S e istituzioni che si dimostrano sensibili senza pregiudizi di schieramento”.