"Storie sulla sabbia", a Torre Flavia letture per bambini con la biblioteca comunale di Ladispoli • Terzo Binario News

La Biblioteca, grazie al prezioso e attivissimo Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli, vi porta fuori dalle sue mura ed organizza Storie sulla sabbia: letture a bassa voce per famiglie e bambini da 0 a 6 anni, giovedì 22 giugno alle ore 18:30 sulla spiaggia di Torre Flavia.

Sarà l’occasione per vivere un momento speciale, come quello della lettura, immersi nell’atmosfera unica della spiaggia simbolo della nostra città.

Vi consigliamo di portare con voi un telo per sedervi: un volontario vi aspetterà all’ingresso del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia (via Roma 141) e vi condurrà in uno spazio dove potrete comodamente sistemare voi e i vostri bambini per godervi la lettura cullati dal rumore delle onde, circondati da palme, mare, dune e con lo sfondo della nostra “torretta”.

Vi ricordiamo che la Biblioteca aderisce al programma Nati Per Leggere, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni anche per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un legame importante, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.



La lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo è un gesto d’amore molto semplice, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

La partecipazione è libera e gratuita ed è gradita la prenotazione ai contatti della Biblioteca o semplicemente rispondendo a questa email.

Vi invitiamo a partecipare numerosi!