Stop della Futsal Civitavecchia: solo un 3-3 interno contro il Casalotti • Terzo Binario News

Interrotta la marcia trionfale della Futsal Civitavecchia. I nerazzurri – inaspettatamente – sono incappati in un pari interno contro la Verdesativa Casalotti per 3-3 nella quinta di ritorno del girone B di C1. Per il Santa Severa invece un periodo di riposo relativo.

Infatti la giornata si disputerà il 4 febbraio con la sfida dell’Uliveto di Civitavecchia con la capolista La Pisana mentre sabato c’è la trasferta della Longarina a Ostia contro il Parma Letale.

I neroverdi sono sempre ultimi con zero punti in classifica, probabilmente destinati a retrocessione diretta in C2.

All’Ivan Lottatori non ci si aspettava che i civitavecchiesi interrompessero la serie positiva di sei successi consecutivi anche perché la Verdesativa Casalotti non sembrava avversario capace di impensierire troppo Andrea Giocondo e compagni. A rompere l’equilibrio è stato il romano Iozzi che poi ha raddoppiato nella ripresa in contropiede. Azioni pericolose di Matteo Proietti riuscito a trovare l’1-2 mentre Matteo Tiberi era schierato come portiere di movimento. Usando lo stesso schema, è arrivato che il 2-2 sempre per merito del pivot che trova lo spazio per un diagonale imprendibile. La partita si è decisa nei secondi finali, con Jacopo Santomassimo che ha accompagnato benissimo una ripartenza che lui stesso ha lanciato assistito da Proietti. A difesa schierata, gli ospiti hanno trovato il punto del 3-3 con Vassalluzzo.

In classifica il secondo posto si allontana perché dietro La Pisana capolista con 43 punti resta il Cecchina a 38 e i nerazzurri sono a 35. Le distanze rispetto alla quarta classificata ovvero la Lidense e il Santa Gemma sono di quattro lunghezze.

Dal sodalizio, arriva una polemica social indirizzata verso il trio arbitrale composto da Angelo Marzullo e Davide Lanciotti di Roma 1 oltre al cronometrista Daniele Falanga di Civitavecchia: «Mercoledì sera abbiamo assistito ad una partita indirizzata dal primo all’ultimo minuto da tre personaggi inadeguati e presuntuosi. Purtroppo tutti gli sforzi per arrivare ad un obiettivo devono fare i conti con queste serate surreali, dove tra ammonizioni inventate ed invertite, rigori non dati ed espulsioni senza senso, segnerà il prosieguo del nostro campionato. Una partita spezzettata e fermata durante due nostre ripartenze per non saper premere il tasto giusto del cronometro. Nel massimo campionato regionale di futsal ci aspettiamo che queste persone siano all’altezza della gara che stanno dirigendo e soprattutto non siano proprio loro a creare un clima nervoso ed intimidatorio. Chiediamo ad alta voce alla Federazione rispetto e che le designazioni arbitrali non vedano più nel nostro cammino questi signori a cui, per qualche ignaro motivo, non siamo simpatici e che abbiamo testato ormai troppe volte in questa stagione. Meritiamo un arbitraggio normale». Il prossimo turno della Futsal Civitavecchia invece che sabato 1 febbraio slitta a lunedì 3 in serata alle 20, con la sfida nel chiuso del PalaTorrino a Roma dove gioca la Cccp 1987.

Ultima nota che riguarda il mercato, in questo caso in uscita. Il capitano dei nerazzurri Luca Mori ha deciso di scendere di categoria andando a rinforzare l’Atletico Civitavecchia in C2.