Serie A: riuscirà Ranieri a salvare la stagione della Roma? • Terzo Binario News

Dopo l’esonero di Mourinho e l’ingaggio, furbo e sentimentale allo stesso tempo, di un Daniele De Rossi pronto a sfidare il pronostico pur di sedere sulla panchina della sua squadra del cuore, la situazione in casa Roma sembrava essersi quantomeno stabilizzata. Si parlava di progetto a medio termine e di acquisti funzionali, alla luce di un rinnovo di contratto fresco di firma.

Come è ormai abitudine consolidata dei Friedkin, improvvisamente il colpo di scena, con un allontanamento non senza misteri e la chiamata di uno Juric mai digerito dalla piazza, cacciato in modo annunciato dopo soli due mesi. Quando la nave affonda, il calcio italiano ha sempre un nome in mente, ed è quello di Claudio Ranieri.

Questa volta l’ostacolo era più alto, in quanto il tecnico di Testaccio aveva da poco annunciato il suo ritiro dal calcio, prendendosi il meritato tributo e pensando finalmente come godere del ritrovato tempo libero lontano dal rettangolo di gioco.

Il richiamo della Capitale è stato troppo forte e Sir Claudio, come ormai è stato ribattezzato dopo l’impresa di Leicester, non ha potuto dire no.

La nuova Roma di Ranieri: intensità senza nevrosi

Il primo impegno affrontato dalla Roma di Ranieri è stato tutt’altro che semplice, con la trasferta a Napoli che si è conclusa con un deludente 1-0. I primi segnali davvero incoraggianti sono arrivati in uno stadio tutt’altro che banale, al cospetto di un Tottenham frizzante e in forma, che ha rischiato di perdere contro una Roma apparsa rinnovata nello spirito e nelle gambe.

Con il passare delle giornate, nonostante alcuni scivoloni come quello inaspettato di Como, giunto dopo due vittorie piuttosto nette con Lecce e Braga, Ranieri ha saputo ripristinare un clima sereno e compatto, arginando quelle nevrosi palesate da molti giocatori dopo i diversi esoneri.

Come ama chiamarli, i suoi ragazzi hanno lentamente iniziato a prendere fiducia, soprattutto elementi prima ai margini del progetto, come Paredes, che ha conquistato le redini del centrocampo, e Hummels, finalmente al centro di una difesa che non può che beneficiare dalla sua esperienza.

Il culmine del ritorno di Ranieri è stato certamente il derby, una serata che i tifosi della Roma non dimenticheranno anche per l’eurogoal di Lorenzo Pellegrini, per una sera capitano acclamato e perdonato dalla sua curva.

Cosa attende la Roma di Ranieri

Se vogliamo dare un’occhiata alle prossime gare di Serie A su Techsporty.com , la Roma è impegnata su ben 3 fronti, con l’obiettivo di risalire la china in campionato, affrontando sfide più o meno complesse con Napoli, Venezia e Parma, in attesa di sapere dalla Lega Serie A quali saranno gli orari delle sfide.

Altrettanto importante sarà arrivare ai Playoff di Europa League, un terreno nel quale gli ultimi anni la squadra capitolina si è trovata più che a suo agio, guadagnando una semifinale e una finale tristemente persa.

Infine, non bisogna tralasciare quello che nei prossimi mesi potrebbe trasformarsi in un obiettivo stagionale, quella Coppa Italia che manca ormai da anni e che potrebbe portare finalmente alla stella da affiggere sul petto.

Una partita dopo l’altra, questo è lo spirito con cui il tecnico settantaquattrenne affronta quello che probabilmente sarà il suo ultimo anno su una panchina professionistica, in attesa di accettare una nuova sfida dirigenziale come tramite tra società e giocatori.

Per rispondere alla domanda iniziale, se esiste qualcuno che può salvare questa stagione anonima della Roma quello è sicuramente Claudio Ranieri, che conosce i pericoli della facile esaltazione o depressione dell’ambiente romano ed è in grado di creare un tutt’uno compatto anche con la tifoseria.