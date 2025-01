Malasanità, al museo di Civitavecchia si racconta la tragica storia di Lisa • Terzo Binario News

Domenica 2 febbraio alle ore 17 presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia sarà presentato il libro “Le tre vite di Lisa- Liberata dall’inferno in Ucraina, inghiottita dall’eccellenza sanitaria italiana”, un racconto profondo e toccante ma anche lucido e preciso scritto da Margherita Eichberg e Maurizio Federico , genitori adottivi di Lisa.

Una dolorosa vicenda che racconta i tre momenti fondamentali della vita di Lisa, l’adozione, la crescita nella nuova famiglia e il calvario per più errori di una procedura sanitaria relativa al trapianto di midollo che terminerà tragicamente portandosi via una giovane vita.

Qui di seguito la sinossi del libro.

“Le tre vite di Lisa” è un toccante resoconto della breve esistenza di Elisabetta Federico, una ragazza adottata in Ucraina all’età di 5 anni e mezzo da una coppia italiana. La prima parte del libro si concentra sul travagliato percorso di adozione internazionale, tra lungaggini burocratiche e ostacoli. Una volta giunta in Italia, Lisa inizia la sua seconda vita a Roma, dove cresce serena nonostante alcune difficoltà ad integrarsi. Quando a 17 anni le viene diagnosticata una rara patologia del sangue, Lisa deve affrontare il calvario di due ricoveri presso l’ospedale Bambino Gesù. Qui un disastroso trapianto di midollo avrà un triste esito, nonostante la sua malattia non fosse incurabile. Attraverso le strazianti testimonianze dei genitori, il libro denuncia errori e omissioni del personale sanitario, ponendo interrogativi sulla qualità dell’assistenza in uno dei più importanti ospedali pediatrici italiani. Una toccante vicenda di amore familiare e ingiustizia, un j’accuse alla malasanità, una riflessione sull’imperizia medica e il mancato rispetto della dignità del malato.