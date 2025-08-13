"Sto per suicidarmi alla stazione": i poliziotti di Ladispoli accorrono e lo salvano • Terzo Binario News

Ieri intorno alle 19:30 circa, un equipaggio del commissariato di Ladispoli è intervenuto alla stazione ladispolana a seguito della segnalazione di un rumeno 40enne che, contatto il Nue 112, ha riferito i suoi intenti suicidi: “Sto andando alla stazione a togliermi la vita”.
Giunti immediatamente sul posto, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo trovandolo in lacrime mentre su dirigeva presso la banchina.
Una volta raggiunto è stato messo in sicurezza, allontanato dai binari e poi consegnatoai sanitari per le cure del caso.