"Sto per suicidarmi alla stazione": i poliziotti di Ladispoli accorrono e lo salvano • Terzo Binario News

 "Sto per suicidarmi alla stazione": i poliziotti di Ladispoli accorrono e lo salvano

Ago 13, 2025 | Cronaca, Ladispoli, Polizia

polizia stazione ladispoli notte (51)

Ieri intorno alle 19:30 circa, un equipaggio del commissariato di Ladispoli è intervenuto alla stazione ladispolana a seguito della segnalazione di un rumeno 40enne che, contatto il Nue 112, ha riferito i suoi intenti suicidi: “Sto andando alla stazione a togliermi la vita”.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo trovandolo in lacrime mentre su dirigeva presso la banchina.

Una volta raggiunto è stato messo in sicurezza, allontanato dai binari e poi consegnatoai sanitari per le cure del caso.