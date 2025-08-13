Malamovida e guida pericolosa: chiusi più di 20 minimarket e oltre mille violazioni rilevate da Roma Capitale • Terzo Binario News

Proseguono le attività di contrasto ai comportamenti illeciti legati alla cosiddetta “malamovida” da parte della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nel corso di questo fine settimana le pattuglie hanno effettuato controlli mirati per limitare la vendita di alcol e contrastare assembramenti, con annessi problemi di sicurezza e disturbo alla quieta pubblica.

Gli accertamenti hanno riguardato centinaia di minimarket, dal centro alla periferia, in alcuni casi oggetto di segnalazione da parte di cittadini per criticità legate ai rumori molesti e schiamazzi in orario notturno. Sono più di 20 gli esercizi fatti chiudere dagli agenti per mancato rispetto delle normative vigenti in materia di vendita fuori orario.

Ulteriori verifiche hanno riguardato i locali pubblici nelle zone più frequentate, con oltre 60 irregolarità rilevate per occupazioni abusive di suolo pubblico e mancata osservanza delle regole sulla tutela del consumatore e della salute pubblica, nonché per l’errato conferimento dei rifiuti.

Vigilanza particolare anche sulle strade capitoline per contrastare i comportamenti irregolari alla guida: oltre 1000 le violazioni accertate dai caschi bianchi, in particolare per eccesso di velocità, guida in stato di ebrezza, soste irregolari o tali da intralciare la circolazione.

In via Palmiro Togliatti, all’altezza di Quarticciolo, il tempestivo intervento di una pattuglia ha evitato un possibile incidente frontale: un uomo di 60 anni, alla guida di un suv, stava circolando contromano quando gli agenti, impegnati nei consueti controlli serali nella zona, hanno immediatamente bloccato l’auto, una Jeep Renegade, evitando le possibili e gravi conseguenze legate alla condotta dell’uomo. Al termine degli accertamenti di rito, oltre alle sanzioni previste, al conducente è stata ritirata la patente ai fini della sospensione la patente di guida.