"Ci sono tre uomini in casa" e chiama i Carabinieri: arrestati tre georgiani al Gianicolense • Terzo Binario News

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via Corti, a seguito della segnalazione della proprietaria di casa, che segnalava la presenza di 3 uomini all’interno del suo appartamento, tramite le telecamere di sicurezza collegate a un sistema di allarme con il suo telefonino.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, i tre sono stati bloccati mentre cercavano di allontanarsi, subito dopo il colpo, con la refurtiva ancora addosso.

I 3, tutti cittadini georgiani di 34, 35 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti, si erano introdotti all’interno dell’appartamento dopo aver forzato la porta di ingresso, approfittando della momentanea assenza della proprietaria di casa che si era recata per trascorrere un periodo di vacanza in Sicilia.

Grazie all’impianto di video sorveglianza presente nell’appartamento, la proprietaria, dopo aver ricevuto una notifica dall’impianto di allarme, da remoto, tramite l’applicazione ad esso collegato ha notato i 3 soggetti all’interno del suo appartamento e ha dato subito l’allarme al 112.

I militari dopo aver messo in sicurezza i 3 soggetti li hanno perquisiti trovandoli in possesso di denaro contante, oggetti in argento e un orologio; successivamente li hanno condotti in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza, gli arresti sono stati convalidati e il Tribunale di Roma ha disposto per loro la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.