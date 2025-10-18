Stella e Maia, due tesori che aspettano dui essere adottate al più presto • Terzo Binario News

STELLA bellissima lupetta di taglia media nata 18.10.2023. STELLA , adottata cucciola in rete, crescendo ha rivelato un carattere protettivo nei confronti della famiglia e aggressivo verso gli estranei per cui si sono aperte per lei i cancelli del canile con la tragica prospettiva di passarci tutta la vita.

Con lavoro, passione e amore STELLA é migliorata e va meglio rispetto le aspettative: esce in cortile con tutti i volontari ma rimane comunque reattiva con gli estranei.

MAIA strepitosa cucciola di futura taglia media é nata 1.8.2025

trovata a Meda il 6 ottobre 2025.

STELLA E MAIA SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerle, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



