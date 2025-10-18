Stella e Maia, due tesori che aspettano dui essere adottate al più presto • Terzo Binario News

STELLA bellissima lupetta di taglia media nata 18.10.2023. STELLA , adottata cucciola in rete, crescendo ha rivelato un carattere protettivo nei confronti della famiglia e aggressivo verso gli estranei per cui si sono aperte per lei i cancelli del canile con la tragica prospettiva di passarci tutta la vita.
Con lavoro, passione e amore STELLA é migliorata e va meglio rispetto le aspettative: esce in cortile con tutti i volontari ma rimane comunque reattiva con gli estranei.
MAIA strepitosa cucciola di futura taglia media é nata 1.8.2025
trovata a Meda il 6 ottobre 2025.
STELLA E MAIA SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA
