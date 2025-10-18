 Stella e Maia, due tesori che aspettano dui essere adottate al più presto • Terzo Binario News

Stella e Maia, due tesori che aspettano dui essere adottate al più presto

Ott 18, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

STELLA  bellissima lupetta di taglia media  nata  18.10.2023. STELLA , adottata cucciola in rete, crescendo ha rivelato un carattere protettivo nei confronti della famiglia e aggressivo verso gli estranei per cui si sono aperte per lei i cancelli del canile con la tragica prospettiva di passarci tutta la vita.

Con  lavoro, passione e amore  STELLA é migliorata e  va meglio rispetto le aspettative: esce in cortile con tutti i volontari ma rimane comunque reattiva con gli estranei.

MAIA strepitosa cucciola di futura taglia media é nata 1.8.2025

trovata a Meda il 6 ottobre 2025.

 STELLA  E MAIA SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA


Venite a conoscerle, previo appuntamento,  presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159