Coppia di delfini avvistata presso la Lega Navale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Stamani verso le 11un gruppo di appassionati pescatori ha avuto la fortuna di assistere a un’esperienza unica: l’avvistamento di due delfini, una madre e il suo cucciolo, che sono spuntati fuori dall’acqua nelle acque antistanti la Lega Navale e la Marina.

Il video dell’avvistamento, girato da Dario Perillo, ha già fatto il giro dei social e ha suscitato grande entusiasmo tra gli amanti della natura e gli appassionati di mare.

I due delfini sono stati visti nuotare e giocare nelle acque mostrando agilità e grazia.

Secondo gli esperti, la presenza di delfini in questa zona non è rara, ma è sempre un evento speciale poterli vedere da vicino. La madre e il cucciolo sembrano essere una coppia affiatata, e il loro comportamento suggerisce che si sono abituati alla presenza umana nella zona.

L’avvistamento di questi due delfini è un’ulteriore conferma dell’importanza della conservazione dell’ambiente marino e della biodiversità. Speriamo che questo evento possa sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere il nostro patrimonio naturale.

Andrea Riccobello