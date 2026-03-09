Stazione di Civitavecchia, Piendibene annuncia il cronoprogramma • Terzo Binario News

«A fine ottobre avevamo detto che finalmente c’era l’accordo da 23 milioni e 800 mila euro da parte di Sistemi Urbani e RFI da investire sulla stazione di Civitavecchia. Purtroppo la percezione dei civitavecchiesi sull’inizio dei lavori ha tardato di qualche mese. Ho dovuto scrivere e proprio la settimana scorsa ho ricevuto una email con un cronoprogramma puntuale.

Adesso, in effetti, già da un paio di giorni hanno cominciato a spostare le fermate dei pullman, a predisporre le aree di cantiere e a installare i bagni chimici per chi lavora. Si iniziano a vedere i mezzi: finalmente i lavori sono partiti. Ricordo a tutti che i lavori della stazione sono qualcosa che ci ascriviamo come amministrazione, perché il progetto della nuova stazione di Civitavecchia, già pronto da parte di RFI, era rimasto nel cassetto per più di dieci anni”.



Una parte di intervento ricade sul Pincio: “Se è vero che RFI e Sistemi Urbani si stanno occupando della stazione vera e propria – continua il primo cittadino – noi invece ci stiamo occupando, in accordo con Ferrovie, di un’altra area, quella dei fasci di binari.

In quest’area è prevista l’edificazione, su alcune porzioni, da parte di Sistemi Urbani, di alcune palazzine di proprietà RFI. In cambio verrà realizzata una zona con il parcheggio per i pullman turistici, che al momento non hanno uno spazio dove fermarsi, e una parte a disposizione dei pendolari con due piani di parcheggio gratuiti. Sarà un’area realizzata da RFI e poi donata al Comune. Si potrà arrivare direttamente ai parcheggi passando dalle Quattro Porte e via Isonzo Baccelli, nel punto dove c’è Micolitti, dove verrà realizzata una rotonda che permetterà di entrare in quella porzione di città che i civitavecchiesi oggi non conoscono e che nessuno frequenta, ma che verrà riqualificata. Ci saranno anche negozi di vicinato e la possibilità di avere uno stand per i prodotti del nostro territorio. Insomma, tante cose che stiamo pianificando insieme a Ferrovie, proprio grazie al rapporto ritrovato in occasione dei lavori della stazione”.